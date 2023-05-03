Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки. Это подтвердила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё. Ранее о возможном визите украинского лидера сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Зеленский в Финляндии проведёт встречу с руководителями правительств стран Северной Европы. Последний раз за границу президент Украины выезжал в начале апреля. Он посетил с визитом Варшаву.

Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что в случае, если Зеленский перестанет устраивать Запад, ему быстро найдут преемника.

