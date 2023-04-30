Зеленский пожаловался на потерю рассудка

Причиной украинский лидер назвал большое количество работы и отсутствие отпуска. Зеленский отметил, что иногда ему приходится выделять время на отдых, чтобы окончательно не потерять рассудок.

Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет выбора, сообщила британская газета The Times. По данным журналистов, Западу нужно понимание, что он не зря оказывает Киеву военную помощь, передает «Радиоточка НСН».

