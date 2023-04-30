Зеленский пожаловался на потерю рассудка
30 апреля 202317:30
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что начинает терять рассудок. Об этом пишет РИА Новости.
Причиной украинский лидер назвал большое количество работы и отсутствие отпуска. Зеленский отметил, что иногда ему приходится выделять время на отдых, чтобы окончательно не потерять рассудок.
Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет выбора, сообщила британская газета The Times. По данным журналистов, Западу нужно понимание, что он не зря оказывает Киеву военную помощь, передает «Радиоточка НСН».
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30 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru