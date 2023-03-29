Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press рассказал о нерабочей системе ПВО, переданной Украине одной из европейских стран.

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Он отказался говорить, какая именно страна передала сломанную технику. По его словам, ее приходилось постоянно менять из-за систематических сбоев.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киев до сих пор не смог развернуть американские системы Patriot из-за их отсутствия.

«По-настоящему у нас их нет», - сказал он.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Зеленский шантажирует Запад заявлениями о компромиссе с Россией, чтобы те поставили как можно больше оружия и техники.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЕвросоюзПВОВладимир Зеленский

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