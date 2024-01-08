Зеленский потребовал от Евросоюза преподать урок России

Странам Европейского союза необходимо преподать урок России за проведение спецоперации, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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По его словам, у Киева есть шансы одержать победу над РФ. Для этого Евросоюзу нужно создать единую оружейную промышленность. Глава государства указал на вклад Швеции в общее производство техники.

Ранее Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 134 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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