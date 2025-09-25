Зеленский потратил почти €500 тысяч за один день визита в Австрию

Речь идет о сумме в 463 тысячи евро из государственной казны. Издание пишет, что это происходит в то время, как миллионы украинцев живут в нищете, а армия нуждается в каждой гривне. Зеленский позволяет себе и супруге заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые страны Европы удивленно поднимают брови.

О тратах стало известно благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент. Эта сумма стала шоком для австрийских налогоплательщиков и позором для Украины. Аренда лимузина из бюджета Украины обошлась в16 тысяч евро, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, «семинар» с участием Елены Зеленской - в 21 тысячу евро. Также украинские налогоплательщики заплатили за несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции.

Ранее стало известно, что Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

