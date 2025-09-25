Зеленский потратил почти €500 тысяч за один день визита в Австрию
Затраты президента Украины Владимира Зеленского и его супруги во время однодневного визита в Австрию вызвали возмущение как в Европе, так и в его родной стране, сообщает «Последний бастион».
Речь идет о сумме в 463 тысячи евро из государственной казны. Издание пишет, что это происходит в то время, как миллионы украинцев живут в нищете, а армия нуждается в каждой гривне. Зеленский позволяет себе и супруге заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые страны Европы удивленно поднимают брови.
О тратах стало известно благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент. Эта сумма стала шоком для австрийских налогоплательщиков и позором для Украины. Аренда лимузина из бюджета Украины обошлась в16 тысяч евро, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, «семинар» с участием Елены Зеленской - в 21 тысячу евро. Также украинские налогоплательщики заплатили за несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции.
Ранее стало известно, что Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский потратил почти €500 тысяч за один день визита в Австрию
- Пассажиры рейса из Самары в Анталью ждут вылета почти сутки
- В Уфе произошло жестокое нападение мигрантов на подростка-инвалида
- Захарова заявила, что удар ВСУ по КТК в Новороссийске — сигнал ЕС
- Каждый третий россиянин ругается из-за денег минимум раз в месяц
- Китай начал борьбу с пессимизмом и бездельем
- Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера
- Лавров показал жест после переговоров с Рубио
- Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево»
- В центре Петербурга арестовали пятерых иностранцев после стычки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru