Зеленский посетил бойцов ВСУ на купянском направлении и вручил им награды
30 ноября 202313:59
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на купянское направление, где пообщался с бойцами ВСУ и вручил им награды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что посетил передовой командный пункт обороны Купянска. Президент поблагодарил военных за работу, пожелав им оставаться крепкими духом.
Накануне Владимир Зеленский подписал дефицитный проект бюджета Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru