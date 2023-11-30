Зеленский посетил бойцов ВСУ на купянском направлении и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на купянское направление, где пообщался с бойцами ВСУ и вручил им награды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что посетил передовой командный пункт обороны Купянска. Президент поблагодарил военных за работу, пожелав им оставаться крепкими духом.

Накануне Владимир Зеленский подписал дефицитный проект бюджета Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУВладимир Зеленский

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