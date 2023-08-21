По его словам, Украине необходима мощная система ПВО для работы альтернативного зернового коридора в Черном море.

«Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории», - сказал президент Украины в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожила на Украине много зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эксперт считает, что власти страны замалчивают этот факт, сообщает «Радиоточка НСН».

