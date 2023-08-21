Зеленский понадеялся на помощь Греции системами ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем противовоздушной обороны из Греции, пишет РИА Новости.
По его словам, Украине необходима мощная система ПВО для работы альтернативного зернового коридора в Черном море.
«Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории», - сказал президент Украины в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
В интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожила на Украине много зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эксперт считает, что власти страны замалчивают этот факт, сообщает «Радиоточка НСН».
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