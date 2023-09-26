Зеленский подписал закон о замене тюремного заключения пробационным надзором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания - пробационном надзоре. Об этом на своем сайте сообщило министерство юстиции страны.

Коломойскому отказали в изменении меры пресечени

Пробационный надзор освобождает от тюремного заключения Осужденный переходит под контроль органов пробации с выполнением определенных требований.

Новая мера распространяется на осужденных за бытовое насилие, эксплуатацию детей, публичные призывы к совершению терактов. Всего в перечне 29 преступлений.

В Киеве 3 сентября арестовали олигарха Игоря Коломойского. Служба безопасности Украины полагает, что бизнесмен легализовал более $13 миллионов и вывел их за границу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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