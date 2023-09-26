Зеленский подписал закон о замене тюремного заключения пробационным надзором
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания - пробационном надзоре. Об этом на своем сайте сообщило министерство юстиции страны.
Пробационный надзор освобождает от тюремного заключения Осужденный переходит под контроль органов пробации с выполнением определенных требований.
Новая мера распространяется на осужденных за бытовое насилие, эксплуатацию детей, публичные призывы к совершению терактов. Всего в перечне 29 преступлений.
В Киеве 3 сентября арестовали олигарха Игоря Коломойского. Служба безопасности Украины полагает, что бизнесмен легализовал более $13 миллионов и вывел их за границу, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киев начал эвакуацию в подконтрольной части Херсонской области
- СМИ: в Москве ограбили квартиру профессора американского университета
- Зеленский подписал закон о замене тюремного заключения пробационным надзором
- Белый дом заявил об участии Байдена в забастовке рабочих автопрома
- Депутата гордумы Астрахани задержали при попытке сбыть наркотики
- Пентагон объявил о совместном производстве оружия с Украиной
- Завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года
- Рогов сообщил о резком обострении ситуации на запорожском фронте
- Школа Гонконга из-за нехватки детей ввела награду в $1,3 тыс за первоклассников
- Спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с нацистом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru