Зеленский отказался от заморозки конфликта с Россией
Украина не пойдет на заморозку конфликта с Россией. Об этом по итогам встречи с делегацией стран Африки написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
Конфликт может остановить только вывод российских войск, считает Зеленский. Киеву не нужны замороженные конфликты, констатировал он.
Зеленский добавил, что обсуждал с делегацией африканских стран «путь достижения подлинного и справедливого мира».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия во время контрнаступления столкнулась со сложными погодными условиями. По его мнению, добиться успеха ВСУ мешают сильные дожди, передает «Радиоточка НСН».
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