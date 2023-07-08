Зеленский опубликовал кадры посещения острова Змеиный
Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале видео прибытия на остров Змеиный в Одесской области.
Глава Украины снят в момент прибытия на остров на скоростной моторной лодке. Его сопровождал глава президентского офиса Андрей Ермак и экипированная охрана. Прежде, чем выйти из лодки, президент Украины и глава его офиса надели предложенные им бронежилеты.
Российские силы заняли остров Змеиный в конце февраля 2022 года, а 30 июня в Минобороны РФ заявили, что Москва выводит гарнизон с его территории. В Оборонном ведомстве решение назвали жестом доброй воли для демонстрации добрых усилий Москвы, которая не препятствует усилиям ООН для организации вывоза сельскохозяйственной продукции Украины, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru