Зеленский опубликовал кадры посещения острова Змеиный

Глава Украины снят в момент прибытия на остров на скоростной моторной лодке. Его сопровождал глава президентского офиса Андрей Ермак и экипированная охрана. Прежде, чем выйти из лодки, президент Украины и глава его офиса надели предложенные им бронежилеты.

Российские силы заняли остров Змеиный в конце февраля 2022 года, а 30 июня в Минобороны РФ заявили, что Москва выводит гарнизон с его территории. В Оборонном ведомстве решение назвали жестом доброй воли для демонстрации добрых усилий Москвы, которая не препятствует усилиям ООН для организации вывоза сельскохозяйственной продукции Украины, передает ТАСС.









