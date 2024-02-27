Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

Украинский лидер добавил, что знает Путина лучше, чем Трамп, потому что "воевал с российским президентом".

«Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю», - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин на встрече в 2019 году призывал к прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».