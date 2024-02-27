Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

Взалимир Зеленский заявил, что не понимает, почему бывший президент США Дональд Трамп поддерживает Владимира Путина. Его слова приводит телеканал CNN.

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Украинский лидер добавил, что знает Путина лучше, чем Трамп, потому что "воевал с российским президентом".

«Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю», - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин на встрече в 2019 году призывал к прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир Зеленский

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