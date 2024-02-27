Зеленский обвинил Трампа в поддержке России
27 февраля 202412:28
Взалимир Зеленский заявил, что не понимает, почему бывший президент США Дональд Трамп поддерживает Владимира Путина. Его слова приводит телеканал CNN.
Украинский лидер добавил, что знает Путина лучше, чем Трамп, потому что "воевал с российским президентом".
«Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю», - сказал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин на встрече в 2019 году призывал к прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru