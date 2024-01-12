Зеленский обвинил США в лишении денег пенсионеров Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования со стороны Вашингтона может лишить денег несколько миллионов пенсионеров Украины, сообщает Ura.ru.

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По его словам, речь идет о 12 млн пожилых людей. Также президент раскритиковал политиков США, которые призывают перестать помогать Украине.

Ранее стало известно, что американские власти прекратили поставки оружия и военной техники Киеву в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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