Зеленский обвинил США в лишении денег пенсионеров Украины
12 января 202405:31
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования со стороны Вашингтона может лишить денег несколько миллионов пенсионеров Украины, сообщает Ura.ru.
По его словам, речь идет о 12 млн пожилых людей. Также президент раскритиковал политиков США, которые призывают перестать помогать Украине.
Ранее стало известно, что американские власти прекратили поставки оружия и военной техники Киеву в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru