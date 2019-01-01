Зеленский обходит Порошенко более чем в два раза

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга» народа набирает в ходе второго тура выборов главы государства 71,8% голосов. Такие данные экзитполов приводит компания New Image Marketing Group, передаёт РИА Новости.

При этом действующий украинский лидер, по состоянию на12:00 набирал только 28,2% голосов.

На Украине проходит второй тур выборов президента страны. За пост главы государства борются два кандидата – Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

