Зеленский: Конфликт с РФ надо завершать, а не замораживать

Киев не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

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Президент считает, что его надо завершить. Он отметил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Киева. Он указал, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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