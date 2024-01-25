Зеленский: Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины, следует из его обращения в Telegram-канале главы государства.
По его словам, Киев будет настаивать на международном расследовании. Зеленский отметил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. МИД Украины дано поручение «проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине».
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко раскритиковал власти страны за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными.
Также стало известно, что Зеленский после атаки на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные украинские бойцы, отменил поездку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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