Зеленский дважды за день оскорбил Путина из-за «Орешника»
Украинский лидер Владимир Зеленский дважды за день оскорбил российского президента Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».
Это произошло из-за высказывания главы РФ про ракетный комплекс «Орешник» в ходе ежегодной «Прямой линии». Зеленский использовал мат в своем комментарии в соцсетях. «Люди гибнут, а ему "интересно"», — написал он.
На высказывание Путина также отреагировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также высказал оскорбление в адрес Путина. До этого Зеленский прокомментировал заявление об «Орешнике» во время пресс-конференции в Брюсселе. Он поинтересовался у аудитории, считают ли они это «адекватным», и использовал грубое высказывание в адрес российского президента.
Путин заявил, что Россия готова провести эксперимент с атакой «Орешником», сообщив заранее место и время удара, чтобы Киев мог использовать западные системы противовоздушной обороны.
По его словам, дальность новейшей баллистической ракеты «Орешник» составляет до 5,5 тыс. километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru