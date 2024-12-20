Зеленский дважды за день оскорбил Путина из-за «Орешника»

Это произошло из-за высказывания главы РФ про ракетный комплекс «Орешник» в ходе ежегодной «Прямой линии». Зеленский использовал мат в своем комментарии в соцсетях. «Люди гибнут, а ему "интересно"», — написал он.

На высказывание Путина также отреагировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также высказал оскорбление в адрес Путина. До этого Зеленский прокомментировал заявление об «Орешнике» во время пресс-конференции в Брюсселе. Он поинтересовался у аудитории, считают ли они это «адекватным», и использовал грубое высказывание в адрес российского президента.

Путин заявил, что Россия готова провести эксперимент с атакой «Орешником», сообщив заранее место и время удара, чтобы Киев мог использовать западные системы противовоздушной обороны.

По его словам, дальность новейшей баллистической ракеты «Орешник» составляет до 5,5 тыс. километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

