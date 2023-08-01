Зеленский анонсировал новые удары по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник вечером заявил о подготовке новых ударов по российской территории.

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Зеленский сообщил, что заслушал доклады представителей сил обороны и безопасности. По его словам, на совещании выступил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Украинский лидер отметил, что Россия «точно почувствует» последствия.

В ночь на 1 августа несколько беспилотников атаковали Москву. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «неустановленных дронов» будет больше.

В офисе генсека ООН выразили обеспокоенность атакой на Москву. В организации подчеркнули, что выступают против нападений на гражданские объекты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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