Зеленский анонсировал новые удары по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник вечером заявил о подготовке новых ударов по российской территории.
Зеленский сообщил, что заслушал доклады представителей сил обороны и безопасности. По его словам, на совещании выступил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
Украинский лидер отметил, что Россия «точно почувствует» последствия.
В ночь на 1 августа несколько беспилотников атаковали Москву. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «неустановленных дронов» будет больше.
В офисе генсека ООН выразили обеспокоенность атакой на Москву. В организации подчеркнули, что выступают против нападений на гражданские объекты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru