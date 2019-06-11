Украина

Зеленская метла. Президент Украины чистит кадры

11 июня16:35

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал широкие кадровые перестановки во власти. Он внес в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, подписал представление об освобождении министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Об этом сообщил заместитель главы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка. Причём 6 июня Рада уже отказалась уволить Климкина. Как передает RT, Зеленский также приняло решение об увольнении 15 глав областных государственных администраций по представлению правительства.

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Кроме того, новый президент также отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова и подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет, отмечает Утро.ру. Этот совет имеет право избирать, увольнять и переводить судей.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность сформировать в новом созыве Верховной рады коалицию с партией сторонников Зеленского «Слуга народа». Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН выразил сомнение в заинтересованности Зеленского в таком альянсе.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВерховная РадаУвольнение