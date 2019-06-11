Зеленская метла. Президент Украины чистит кадры
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал широкие кадровые перестановки во власти. Он внес в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, подписал представление об освобождении министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.
Об этом сообщил заместитель главы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка. Причём 6 июня Рада уже отказалась уволить Климкина. Как передает RT, Зеленский также приняло решение об увольнении 15 глав областных государственных администраций по представлению правительства.
Кроме того, новый президент также отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова и подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет, отмечает Утро.ру. Этот совет имеет право избирать, увольнять и переводить судей.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность сформировать в новом созыве Верховной рады коалицию с партией сторонников Зеленского «Слуга народа». Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН выразил сомнение в заинтересованности Зеленского в таком альянсе.
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