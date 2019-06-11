Зеленская метла. Президент Украины чистит кадры

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал широкие кадровые перестановки во власти. Он внес в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, подписал представление об освобождении министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Об этом сообщил заместитель главы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка. Причём 6 июня Рада уже отказалась уволить Климкина. Как передает RT, Зеленский также приняло решение об увольнении 15 глав областных государственных администраций по представлению правительства.