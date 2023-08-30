Залужный заявил об успешной подготовке пилотов ВСУ в Дании

По словам Залужного, обсуждалось обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Он отметил, что договорился о логистике для обслуживания самолетов.

«Часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке», - написал главком ВСУ в своем Telegram-канале.

По данным Генштаба украинской армии, более 20 тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Великобритании, сообщает «Радиоточка НСН».

