Залужный в разговоре с Милли оценил ход контрнаступления ВСУ

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный провел разговор с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

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Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте. По словам главкома ВСУ, наступление украинской армии идет «согласно плану».

Это четвертый разговор Залужного и Милли за последние две недели. Они провели телефонные переговоры 24, 25 и 28 июня.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что США не оставят попыток добиться успеха Украины на поле боя. Он пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву вооружения, сообщает «Радиоточка НСН».

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