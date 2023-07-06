Залужный в разговоре с Милли оценил ход контрнаступления ВСУ

Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте. По словам главкома ВСУ, наступление украинской армии идет «согласно плану».

Это четвертый разговор Залужного и Милли за последние две недели. Они провели телефонные переговоры 24, 25 и 28 июня.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что США не оставят попыток добиться успеха Украины на поле боя. Он пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву вооружения, сообщает «Радиоточка НСН».

