Залужный в разговоре с Милли оценил ход контрнаступления ВСУ
Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный провел разговор с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.
Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте. По словам главкома ВСУ, наступление украинской армии идет «согласно плану».
Это четвертый разговор Залужного и Милли за последние две недели. Они провели телефонные переговоры 24, 25 и 28 июня.
Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что США не оставят попыток добиться успеха Украины на поле боя. Он пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву вооружения, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-советник Пентагона заявил о намерении НАТО вторгнуться на Украину
- Mash: два дрона самолетного типа сбили на границе Курской области
- Лавров призвал оставить спорт вне политики
- Компания OceanGate приостановила деятельность после гибели батискафа «Титан»
- Россиянин Роман Сафиуллин впервые пробился в третий круг Уимблдона
- Залужный в разговоре с Милли оценил ход контрнаступления ВСУ
- Умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы
- Гутерриш: Израиль чрезмерно применил силу в Палестине
- Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших солдат за один бой
- Полиция Словакии начала расследование из-за демонстрации портрета Сталина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru