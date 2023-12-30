Залужный уволил советницу, заявившую «все равно мы все умрем»
30 декабря 202307:25
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, заявившую о том, что военнослужащих украинской армии в любом случае настигнет смерть. Об этом главком написал в Telegram.
«С 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — подчеркнул Залужный.
Ранее Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV призвала украинцев не бояться службы в армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Все равно мы все умрем. Мы все не вечные», — заявила советница.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru