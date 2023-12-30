Залужный уволил советницу, заявившую «все равно мы все умрем»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, заявившую о том, что военнослужащих украинской армии в любом случае настигнет смерть. Об этом главком написал в Telegram.

Помощница Залужного призвала украинцев идти в ВСУ словами «все равно все умрем»

«С 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — подчеркнул Залужный.

Ранее Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV призвала украинцев не бояться службы в армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Все равно мы все умрем. Мы все не вечные», — заявила советница.

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ФОТО: РИА Новости
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