Захарова заявила о подготовке Киевом теракта на Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новость о том, что в Киеве установили допустройства для измерения радиации.

«Хлебать полной ложкой»: Россия готовится к «чему-то страшному» от Киева в зоне ЗАЭС
«Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!», - написала Захарова.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что дополнительные устройства для измерения радиации появились в Голосеевском и Святошинском районах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактМИД РФУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры