Захарова возложила на Киев ответственность за повреждение собора в Одессе

Она отметила, что ВСУ намеренно располагают комплексы противовоздушной обороны в жилых кварталах.

Представитель МИД обвинила ЮНЕСКО в ангажированной позиции в отношении ситуации с памятниками культуры на Украине. Захарова напомнила, что организация не отреагировала на демонтаж памятника императрице Екатерине II Великой в Одессе.

В Минобороны России опровергли утверждения Киева об ударе высокоточным оружием по Спасо-Преображенскому собору, сообщает «Радиоточка НСН».

