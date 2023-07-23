Захарова возложила на Киев ответственность за повреждение собора в Одессе
Повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести властей Украины и операторов комплексов ПВО, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что ВСУ намеренно располагают комплексы противовоздушной обороны в жилых кварталах.
Представитель МИД обвинила ЮНЕСКО в ангажированной позиции в отношении ситуации с памятниками культуры на Украине. Захарова напомнила, что организация не отреагировала на демонтаж памятника императрице Екатерине II Великой в Одессе.
В Минобороны России опровергли утверждения Киева об ударе высокоточным оружием по Спасо-Преображенскому собору, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru