Угроза Зеленского повлиять на Запад с помощью беженцев является доказательством «нацистской сущности» Киева. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Зеленский для Запада - это Covid-23. Они еще хлебнут от него горя», - считает дипломат.

Ранее президент Украины пригрозил Европе бунтами украинских беженцев, если Запад откажется от поддержки Киева.

В эфире YouTube-канала Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор отметил, что власти Украины готовы отправлять посланников в другие страны для поиска беженцев и отправки их на фронт, сообщает «Радиоточка НСН».

