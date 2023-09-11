Захарова сравнила Зеленского с коронавирусом из-за угроз Европе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил Европе бунтами беженцев.
Угроза Зеленского повлиять на Запад с помощью беженцев является доказательством «нацистской сущности» Киева. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
«Зеленский для Запада - это Covid-23. Они еще хлебнут от него горя», - считает дипломат.
Ранее президент Украины пригрозил Европе бунтами украинских беженцев, если Запад откажется от поддержки Киева.
В эфире YouTube-канала Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор отметил, что власти Украины готовы отправлять посланников в другие страны для поиска беженцев и отправки их на фронт, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru