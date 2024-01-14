Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры

Дипломат напомнила, что американские общественные деятели неоднократно пытались обратить внимание администрации США на ситуацию с Лирой. Захарова убеждена, что у Белого дома было достаточно возможностей повлиять на произошедшее.

По словам представителя МИД, Вашингтон поступил со своим гражданином как с расходным материалом.

Ранее Госдепартамент США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Российское постпредство при ООН полагает, что за смертью журналиста стоит Киев, который пытается ликвидировать несогласных со своей политикой, отмечает «Радиоточка НСН».

