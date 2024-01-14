Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры

Власти США несут ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, заявила в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США подтвердили смерть журналиста Гонсало Лиры в заключении на Украине

Дипломат напомнила, что американские общественные деятели неоднократно пытались обратить внимание администрации США на ситуацию с Лирой. Захарова убеждена, что у Белого дома было достаточно возможностей повлиять на произошедшее.

По словам представителя МИД, Вашингтон поступил со своим гражданином как с расходным материалом.

Ранее Госдепартамент США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Российское постпредство при ООН полагает, что за смертью журналиста стоит Киев, который пытается ликвидировать несогласных со своей политикой, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаСШАМария ЗахароваМИД РФ

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