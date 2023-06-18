«Я знаю»: Путин рассказал о местонахождении Залужного

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный может находиться за пределами страны, заявил во время встречи с военкорами президент России Владимир Путин. Фрагмент этой части общения опубликовал журналист Павел Зарубин.

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«Я знаю. Мне кажется, знаю», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о местонахождении главкома ВСУ.

Российский лидер отметил, что на этот вопрос может ответить сам Залужный. Но для этого нужно перейти на иностранный язык, сказал Путин.

«Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться»,- заключил президент.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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