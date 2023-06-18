«Я знаю»: Путин рассказал о местонахождении Залужного

«Я знаю. Мне кажется, знаю», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о местонахождении главкома ВСУ.

Российский лидер отметил, что на этот вопрос может ответить сам Залужный. Но для этого нужно перейти на иностранный язык, сказал Путин.

«Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться»,- заключил президент.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном, передает «Радиоточка НСН».

