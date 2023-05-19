Washington Post: украинских военных обучают форсированию Днепра
Подразделения ВСУ тренируются форсировать Днепр, говорится в публикации американского издания Washington Post.
Сообщается, что украинская армия тайно проверяет свою способность форсировать Днепр. Тренировки проходят два раза в неделю.
По данным газеты, Украина начала строить баржи. Их могут использовать для перевозки техники и другого тяжелого вооружения.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления планируют занять Запорожскую АЭС. Он отметил, что Киев не скрывает планов создать плацдарм на левом берегу Днепра, передает «Радиоточка НСН».
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