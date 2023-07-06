War Zone: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

Отмечается, что официальные лица Киева предполагают, что речь идет об определенном виде GPS-наведения, однако есть очень мало подробностей о том, как это работает. По информации портала, такие бомбы на Украине называют «головной болью» из-за их эффективности.

Ранее, 6 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что у ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление из-за господства России в воздухе и огневого превосходства. По его словам, у российской армии также более качественная боевая выучка, сообщает «Радиоточка НСН».

