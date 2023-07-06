War Zone: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут понять, как устроены российские планирующие авиабомбы, прорывающие украинские оборонительные укрепления. Об этом сообщил американский портал The War Zone.

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Отмечается, что официальные лица Киева предполагают, что речь идет об определенном виде GPS-наведения, однако есть очень мало подробностей о том, как это работает. По информации портала, такие бомбы на Украине называют «головной болью» из-за их эффективности.

Ранее, 6 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что у ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление из-за господства России в воздухе и огневого превосходства. По его словам, у российской армии также более качественная боевая выучка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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