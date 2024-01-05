Взвод украинских солдат сдался в плен в полном составе

Взвод Вооруженных сил Украины сдался в плен в полном составе, сообщает «Российская газета».

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Это произошло после продолжительного боя. Появилось видео с несколькими десятками украинских военных с желтыми повязками на форме и руками на затылке. Среди них есть раненые, которым помогали здоровые товарищи.

Взвод в украинской армии может насчитывать до шести отделений или до 60 человек.

Ранее пленный боец заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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