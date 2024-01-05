Взвод украинских солдат сдался в плен в полном составе
5 января 202406:01
Взвод Вооруженных сил Украины сдался в плен в полном составе, сообщает «Российская газета».
Это произошло после продолжительного боя. Появилось видео с несколькими десятками украинских военных с желтыми повязками на форме и руками на затылке. Среди них есть раненые, которым помогали здоровые товарищи.
Взвод в украинской армии может насчитывать до шести отделений или до 60 человек.
Ранее пленный боец заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru