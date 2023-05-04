ВВС Украины признали, что сбили над Киевом свой беспилотник
Украинские военно-воздушные силы 4 мая сбили над Киевом свой дрон Bayraktar TB2, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на ВВС страны.
Отмечается, что беспилотник потерял управление. Его пребывание в небе могло привести к нежелательным последствиям.
В заявлении говорится, что было принято решение применить расчеты мобильных огневых групп.
В Киеве и области 4 мая объявили воздушную тревогу. На протяжении 20 минут силы ПВО украинской столицы вели огонь по беспилотникам.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Соломенском районе. Он не исключил, что причиной стало падение обломков беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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