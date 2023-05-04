ВВС Украины признали, что сбили над Киевом свой беспилотник

Отмечается, что беспилотник потерял управление. Его пребывание в небе могло привести к нежелательным последствиям.

В заявлении говорится, что было принято решение применить расчеты мобильных огневых групп.

В Киеве и области 4 мая объявили воздушную тревогу. На протяжении 20 минут силы ПВО украинской столицы вели огонь по беспилотникам.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Соломенском районе. Он не исключил, что причиной стало падение обломков беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

