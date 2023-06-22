ВСУ за сутки потеряли 110 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Отмечается, что на Краснолиманском направлении успешно были отбиты пять атак ВСУ, в результате чего Киев потерял свыше 135 человек, две бронемашины, самоходку «Акация» и гаубицу Д-30.

Кроме того, Минобороны подчеркнуло, что были поражены подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка.

Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

