ВСУ выпустили ракету по школе с детьми в ЛНР
29 октября 202318:16
Выпущенная с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракета упала рядом со школой в населенном пункте Новочервоное Луганской республики, сообщается в Telegram-канале администрации Троицкого района ЛНР.
В момент атаки в школе находилось около 20 детей и родителей. Жертв и пострадавших нет.
Боеприпас упал в 10 метрах от здания. В результате удара повреждены фасад, окна и двери здания.
ВСУ 23 октября обстреляли Куйбышевский район Донецка. Погибла женщина 1951 года рождения, двое человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru