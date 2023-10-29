ВСУ выпустили ракету по школе с детьми в ЛНР

Выпущенная с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракета упала рядом со школой в населенном пункте Новочервоное Луганской республики, сообщается в Telegram-канале администрации Троицкого района ЛНР.

Опасные для мира ATACMS. В России предупреждают о последствиях применения кассетных снарядов

В момент атаки в школе находилось около 20 детей и родителей. Жертв и пострадавших нет.

Боеприпас упал в 10 метрах от здания. В результате удара повреждены фасад, окна и двери здания.

ВСУ 23 октября обстреляли Куйбышевский район Донецка. Погибла женщина 1951 года рождения, двое человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ШколаЛНРВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры