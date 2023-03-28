ВСУ выпустили по Ясиноватой 13 снарядов за 20 минут

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнили, что удары были нанесены снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Также под удар попал поселок Ласточкино.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев активизировал работу беспилотников на луганском направлении. Он отметил, что погодные условия и свежие поставки от «западных партнеров» позволили украинским силам увеличить в 2-3 раза использование БПЛА различных модификаций, сообщает НСН.

