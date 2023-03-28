ВСУ выпустили по Ясиноватой 13 снарядов за 20 минут

Украинские войска подвергли обстрелу донецкий город Ясиноватая. За 20 минут по населенному пункту было выпущено тринадцать снарядов.

«Мясорубка без ракет»: Украина не спешит наступать, боясь «огромных потерь»

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнили, что удары были нанесены снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Также под удар попал поселок Ласточкино.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев активизировал работу беспилотников на луганском направлении. Он отметил, что погодные условия и свежие поставки от «западных партнеров» позволили украинским силам увеличить в 2-3 раза использование БПЛА различных модификаций, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сосцети
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссияДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры