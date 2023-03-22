ВСУ выпустили по Донецку три снаряда
22 марта 202314:18
Украинские силовики обстреляли Донецк калибра 155 миллиметров, выпустив по городу три снаряда. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что прилеты были зафиксированы в 13:45. Пострадал населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском районе Донецка.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире НСН заявил, что конфликт на Украине будет завершен силовым путем.
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22 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru