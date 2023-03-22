ВСУ выпустили по Донецку три снаряда

Украинские силовики обстреляли Донецк калибра 155 миллиметров, выпустив по городу три снаряда. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что прилеты были зафиксированы в 13:45. Пострадал населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире НСН заявил, что конфликт на Украине будет завершен силовым путем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРДонецк

Горячие новости

Все новости

партнеры