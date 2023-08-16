ВСУ: украинские ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22

Украинские системы противоракетной обороны не имеют возможности противодействовать ракетам Х-22 российского производства, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на советника командования воздушных сил армии Украины Юрия Игната.

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По его словам, Украине ни разу не удавалось сбить X-22, которыми Россия атаковала Украину минувшей ночью. Игнат указал, что это ракеты, которые можно сбивать комплексами Patriot.

Ранее стало известно, что Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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