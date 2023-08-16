ВСУ: украинские ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22
16 августа 202304:02
Украинские системы противоракетной обороны не имеют возможности противодействовать ракетам Х-22 российского производства, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на советника командования воздушных сил армии Украины Юрия Игната.
По его словам, Украине ни разу не удавалось сбить X-22, которыми Россия атаковала Украину минувшей ночью. Игнат указал, что это ракеты, которые можно сбивать комплексами Patriot.
Ранее стало известно, что Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru