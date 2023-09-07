ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области

Вооруженные силы Украины обстреляли машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Пострадал 13-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Мать ребенка ранена в ногу.

Врачи оценили состояние пострадавших как стабильное. Угрозы их жизни нет, уточнил Рогов.

Находившиеся в автомобиля отец и дочь не пострадали.

ВСУ ранее нанесли удар по центру города Днепрорудное в Запорожской области. Ранения получили шесть человек, сообщает «Радиоточка НСН».

