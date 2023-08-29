ВСУ атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

Украинские войска во вторник атаковали с помощью беспилотника Дом детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

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ВСУ атаковали здание в 17:20. На втором этаже начался пожар. Есть пострадавшие.

Зафиксировано около пяти ударов. Сотрудников и посетителей учреждения оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

Власти Украины ранее объявили принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ЗапорожьеБеспилотникиВСУУкраина

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