ВСУ атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
29 августа 202322:13
Украинские войска во вторник атаковали с помощью беспилотника Дом детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.
ВСУ атаковали здание в 17:20. На втором этаже начался пожар. Есть пострадавшие.
Зафиксировано около пяти ударов. Сотрудников и посетителей учреждения оперативно эвакуировали в подвальное помещение.
Власти Украины ранее объявили принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Площадь пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров
- ВСУ атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
- Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 8,5 раза
- Экс-сотруднику генконсульства США Шонову продлили арест
- Экс-советник Кучмы призвал создать альтернативное правительство Украины
- «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России
- Власти Стамбула назвали ситуацию с водой критической
- Богомаз заявил об ответном ударе по ВСУ у Семеновки
- Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре
- Кандидат в президенты США обвинил власти во лжи об Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru