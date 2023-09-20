ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
Российские силы за минувшие сутки сбили два украинских военных самолета, сообщили в Минобороны РФ.
Так, в Николаевской области был сбит украинский бомбардировщик Су-24М, а в Днепропетровской области дрон поразил истребитель МиГ-29.
Днем ранее украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области в районе населенного пункта Новопокровка. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: С начала СВО уничтожено более 12 тысяч танков и других машин ВСУ
- СМИ: Киев и Париж обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage 2000
- Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО
- Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске
- ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
- Путин: Россия и Китай выступают за многополярный мир
- Минобороны России: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
- TAC: власти Украины через сайт «Миротворец» открыто угрожают американцам
- Путин: Товарооборот РФ и КНР в 2023 году приблизится к 200 млрд долларов
- Хуснуллин: Семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru