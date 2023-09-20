ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета

Российские силы за минувшие сутки сбили два украинских военных самолета, сообщили в Минобороны РФ.

Так, в Николаевской области был сбит украинский бомбардировщик Су-24М, а в Днепропетровской области дрон поразил истребитель МиГ-29.

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Днем ранее украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области в районе населенного пункта Новопокровка. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

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