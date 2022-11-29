ВС России уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ»
29 ноября 202214:31
Российские военные уничтожили у Макеевки в Луганской народной республике украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также отмечается, что в Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее сообщалось, что российская авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила свыше 100 военных Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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29 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru