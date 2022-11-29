ВС России уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ»

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Столтенберг напомнил, что двери НАТО для Украины открыта

В Венгрии предупредили о зависимости от США в случае отказа от российского газа

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Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников

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Ранее сообщалось, что российская авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила свыше 100 военных Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

Также отмечается, что в Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Российские военные уничтожили у Макеевки в Луганской народной республике украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Об этом сообщило Минобороны РФ.

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