ВС России уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ»

Российские военные уничтожили у Макеевки в Луганской народной республике украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Также отмечается, что в Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее сообщалось, что российская авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила свыше 100 военных Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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