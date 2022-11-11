ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали атаку украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

ВС РФ уничтожили наемников из США, Британии и Польши у Красного Лимана

Отмечается, что упреждающим огнем артиллерии была сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что члены международных террористических организаций участвуют в боевых действиях в регионе на стороне Вооруженных сил Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУ
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