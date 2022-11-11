ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали атаку украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что упреждающим огнем артиллерии была сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что члены международных террористических организаций участвуют в боевых действиях в регионе на стороне Вооруженных сил Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru