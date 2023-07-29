ВС РФ впервые захватили шведскую БМП CV-90

Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV-90, передает корреспондент РИА Новости.

Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

По данным агентства, это произошло в результате боев с украинскими военными.

Отмечается, что БМП CV-90 российские военные подбили из РПГ-7, отмечает РИА Новости.

Ранее ВСУ обстреляли брянское село Полевые Новоселки, в результате один местный житель получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры