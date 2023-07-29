ВС РФ впервые захватили шведскую БМП CV-90
29 июля 202320:31
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV-90, передает корреспондент РИА Новости.
По данным агентства, это произошло в результате боев с украинскими военными.
Отмечается, что БМП CV-90 российские военные подбили из РПГ-7, отмечает РИА Новости.
Ранее ВСУ обстреляли брянское село Полевые Новоселки, в результате один местный житель получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru