ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области

В оборонном ведомстве также отметили, что российские средства ПВО в Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25.

Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ на красно-лиманском направлении, уничтожив два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20 ВСУ. На южно-донецком направлении российские военные отразили три украинские атаки и уничтожили гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

