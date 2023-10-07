ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области

Российские военные уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области, сообщили с Минобороны России.

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник в 10 км от Крыма

В оборонном ведомстве также отметили, что российские средства ПВО в Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25.

Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ на красно-лиманском направлении, уничтожив два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20 ВСУ. На южно-донецком направлении российские военные отразили три украинские атаки и уничтожили гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры