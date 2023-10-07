ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области
Российские военные уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области, сообщили с Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отметили, что российские средства ПВО в Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25.
Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ на красно-лиманском направлении, уничтожив два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20 ВСУ. На южно-донецком направлении российские военные отразили три украинские атаки и уничтожили гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбитый в Подмосковье беспилотник повредил крышу частного дома
- Франция и Германия рекомендовали гражданам избегать поездок в Израиль
- ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области
- Москвичей попросили не выходить на улицу
- «Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен»: Максим Галкин об обстановке в Израиле
- Группа «Слот» выпустила live-видео к песне «Зло»
- Умерла актриса из сериала «Прощай, «макаров»!» Марианна Факторович
- СМИ: Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля
- Экс-премьера Израиля Беннета призвали в армию из-за войны с ХАМАС
- Средства ПВО Крыма сбили украинскую ракету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru