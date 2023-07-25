ВС РФ предотвратили попытку проникновение ДРГ ВСУ на Днепре
25 июля 202309:34
Российские силы предотвратили попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Днепре, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что украинская ДРГ пыталась совершила попытку проникновения около Антоновского острова.
Российские военнослужащие уничтожили девять бойцов ВСУ, отмечает ТАСС.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru