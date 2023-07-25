ВС РФ предотвратили попытку проникновение ДРГ ВСУ на Днепре

Российские силы предотвратили попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Днепре, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Рогов сообщил об уничтожении трех ДРГ в Запорожской области

Уточняется, что украинская ДРГ пыталась совершила попытку проникновения около Антоновского острова.

Российские военнослужащие уничтожили девять бойцов ВСУ, отмечает ТАСС.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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