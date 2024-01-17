ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, заявило Министерство обороны РФ.

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Удар высокоточным оружием нанесен вечером 16 января. По данным ведомства, в основном в группе наемников состояли граждане Франции.

«Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», - сообщили в Минобороны.

ВС РФ заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024. В первую пятерку также вошли США, Китай, Индия и Южная Корея, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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