ВС РФ отразили пять атаку ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы России отразили пять атак украинской армии на донецком направлении, сообщило Министерство обороны РФ.

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Попытки наступления на российские позиции предпринимали бригады территориальной обороны ВСУ. Противник действовал в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевки. Все атаки отражены.

На южно-донецком направлении украинские силы потеряли до 155 военных.

Также ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Днепропетровской области. Уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские силы отразили четыре атаки противника на запорожском направлении. Киев потерял около 400 человек, три танка, девять боевых бронированных машин и 14 орудий полевой артиллерии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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