ВС РФ отразили пять атак ВСУ в районе Вербового на запорожском направлении

Российские военные отразили пять украинских атак в районе Вербового на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что потери украинской стороны на запорожском направлении составили порядка 40 бойцов, танк и две БМП.

Кроме того, на донецком направлении ВС РФ отразили 12 атак подразделений ВСУ и бригады теробороны, в том числе у Артемовска, а в районе Авдеевки российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

В Волгоградской области в четверг перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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