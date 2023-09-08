ВС РФ отразили пять атак ВСУ в районе Вербового на запорожском направлении

В ведомстве уточнили, что потери украинской стороны на запорожском направлении составили порядка 40 бойцов, танк и две БМП.

Кроме того, на донецком направлении ВС РФ отразили 12 атак подразделений ВСУ и бригады теробороны, в том числе у Артемовска, а в районе Авдеевки российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

В Волгоградской области в четверг перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

