ВС РФ отразили две атаки ВСУ около Работино в Запорожской области

Российские силы отразили две украинские атаки в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG

В оборонном ведомстве уточнили, что потери украинской стороны составили порядка 195 человек.

Также в Запорожской области в районе населенного пункта Малая Токмачка российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, рассказали в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России нанесла «комплексное огневое поражение» штурмовым отрядам украинской 46-й аэромобильной бригады близ Работино, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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