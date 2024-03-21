ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ также освободили ж/д станция Алебастровая и заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.
Ночью был нанесен удар по центрам принятия решений ВСУ высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», отметили в министерстве. Цели удара достигнуты, объекты поражены.
Ранее здание спортивного комплекса «Белгород-Арена» было повреждено в результате обстрела Белгорода, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru