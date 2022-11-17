Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики
Военные Украины концентрируют технику в направлении Луганской народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
«Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим», - приводит РИА Новости слова Пасечника.
Он отметил, что ситуация остается напряженной, но находится под контролем. Также Пасечник выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, усиливая группировку бронетанковыми группами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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