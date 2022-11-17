Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики

Военные Украины концентрируют технику в направлении Луганской народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Пасечник заявил, что под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР

«Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим», - приводит РИА Новости слова Пасечника.

Он отметил, что ситуация остается напряженной, но находится под контролем. Также Пасечник выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, усиливая группировку бронетанковыми группами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры