Воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах
Воздушная тревога объявлена во вторник во всех украинских регионах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит на всей территории страны с 10:11 мск.
Предупреждение об опасности выпустили для всех регионов практически одновременно. Как сообщают украинские СМИ, тревога была объявлена из-за «взлета российских самолетов» в Белоруссии.
В минувшую субботу Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по критически важным энергообъектам Украины, напоминает Ura.ru. В результате атак была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса, заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.
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